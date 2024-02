Wintersport-Ticker: Sofia Goggia droht Saison-Aus

13.30: Biathlon-WM: Zu starker Wind - Training in Nove Mesto abgesagt

Zu starker Wind hat zwei Tage vor dem Start der Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto zu einer Absage der geplanten Trainingseinheiten geführt. Das Stadion und die Strecken mussten am Montagmittag aufgrund der schwierigen Wettersituation gesperrt werden, die Athletinnen und Athleten konnten sich somit nicht auf die anstehenden Wettkämpfe vorbereiten.

Derzeit gehe man davon aus, dass am Dienstag bei besserem Wetter wieder normal trainiert werden könne, sagte ein Sprecher des Weltverbandes IBU auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Am Mittwoch (17.20 Uhr/ARD) soll die Weltmeisterschaft mit dem Rennen der Mixed-Staffel beginnen. Bis zum 18. Februar geht es in Nove Mesto um insgesamt zwölf Titel.