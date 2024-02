Norwegischer Dreifacherfolg im Biathlon-WM-Sprint - Doll 13.

Die deutschen Biathleten bleiben bei der Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto auch nach dem dritten Wettkampftag ohne Medaille.

Im Sprint lief Ex-Weltmeister Benedikt Doll am Samstag als bester des deutschen Quartetts auf Platz 13. Nach zwei Strafrunden hatte der Schwarzwälder nach zehn Kilometern 1:41,2 Minuten Rückstand auf den neuen Weltmeister Sturla Holm Laegreid, der fehlerfrei geblieben war.

Drei Norweger auf dem Podest

Die Norweger feierten einen Dreifach-Triumph: Zweiter wurde Vorjahreschampion Johannes Thingnes Bö (1+ 3,5 Sekunden) vor Vetle Sjaastad Christiansen (1 Fehler/+ 18,6 Sekunden).

Auch Johannes Kühn (1 Fehler) als 14., Philipp Nawrath (1) als 16. konnten nicht in die Top Ten laufen, Philipp Horn (2) schaffte es nicht unter die besten 20. Damit gehen die Deutschen mit einer Hypothek in die Verfolgung am Sonntag (17.05 Uhr).