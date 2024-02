Schwere Stürze vermeidbar? Kritik am Ski-Weltcup von Höfl-Riesch

"Das sind vielfältige Gründe", sagt Maria Höfl-Riesch, Olympiasiegerin und eine der erfolgreichsten deutschen Skifahrerinnen aller Zeiten, über die jüngste Sturzserie im Ski-alpin-Weltcup. Vor allem bei den Speedrennen in Cortina d'Ampezzo erwischte es zahlreiche Topfahrerinnen.

In Cortina "das Spektakel heftiger gemacht"

"Speziell in Cortina - ich habe mit dem Abfahrtstrainer der Frauen gesprochen - haben sie für das Spektakel die Wellen heftiger gemacht", kritisierte Höfl-Riesch in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen. Sie selbst kennt die Strecken noch aus ihrer aktiven Zeit, "da bin ich ja auch oft gefahren, war eigentlich immer sehr schön zu fahren." Dass eine künstliche Verschärfung der Strecken vorgenommen wurde, sorgt bei der ehemaligen Weltklasserennläuferin für Unverständnis.

"Die Wellen waren einfach teilweise zu heftig - und vor allem die Landungen danach", so Höfl-Riesch weiter: "Ein Sprung, der irgendwo im Steilen endet, wo die Kräfte dann nach unten weggehen, ist nicht das Problem. Aber die sind dann ziemlich aufgeklatscht im Flachen und da kommt dann die ganze Wucht in den Knien an. Und das hält das eine oder andere Kreuzband nicht aus."

Im Video: Die Chronik der jüngsten Sturzserie