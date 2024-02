WM-Gold für Frankreich - Enttäuschung in der DSV-Mixed-Staffel

Bei der Biathlon-WM in Nove Mesto wurde am Mittwoch der erste von zwölf Medaillensätzen vergeben. Das deutsche Quartett mit Justus Strelow, Philipp Nawrath, Franziska Preuß und Vanessa Voigt hatte zur Halbzeit noch in Führung gelegen, doch dann lief es nicht mehr so gut. Franziska Preuß patzte am Schießstand und musste in die Strafrunde. Vanessa Voigt brachte das Rennen beim Sieg der Französinnen auf Platz fünf ins Ziel. Silber feierte Norwegen, Schweden gewann Bronze.

Strelow räumt souverän die Scheiben ab

4x6 Kilometer lang war der Weg durch den Regen zum Edelmetall. Unterbrochen wurden die Laufeinheiten nur kurz von jeweils zwei Schießeinlagen. Drei Nachlader waren möglich, erst dann wurde eine Strafrunde fällig.

Für Deutschland hatte Justus Strelow als Startläufer das Rennen aufgenommen und lieferte ein perfektes Rennen ab. Die Bilanz beim Schießen: zehn Treffer. "Schießen war perfekt. Genau der Auftakt, den ich mir vorgestellt habe", so Strelow.

Allerdings war Frankreich trotz drei Fehlern schneller unterwegs und wechselte auf Position eins. Strelow schickte Philipp Nawrath mit einem Rückstand von 0,9 Sekunden auf die Strecke. Topfavorit Norwegen war Dritter. Und auch Nawrath zeigte sich zunächst treffsicher. Norwegens Johannes Thingnes Bö verpasste dagegen wie Quentin Fillon Maillet (FRA) ungewohnt Liegend eine Scheibe. Beflügelt lief der Allgäuer vorne weg. Stehend brauchte er allerdings alle drei Nachlader. Da auch die Konkurrenz - Maillet mit einem, Bö mit drei Nachladern - nicht alle Scheiben perfekt abräumen konnte, blieb Nawrath dennoch vorne und zündete den Turbo. Er wusste: "Wir brauchen jede Sekunde."

Preuß kippt das Rennen

Franziska Preuß übernahm mit 8,3 Sekunden Vorsprung auf Frankreich, 28,8 Sekunden lagen die Norweger zurück. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) zog an Preuß vorbei, doch am Schießstand war der Vorsprung dahin, denn die Französin musste in die Strafrunde. Preuß war auch nicht treffsicher unterwegs, verpasste drei Scheiben liegend. Stehend kassierte sie dann eine Strafrunde und Norwegens Karoline Offigstad Knotten übernahm die Führung vor der Schweizerin Lena Häcki-Groß und Braisaz-Bouchet. Jetzt musste die Konkurrenz patzen. Preuß war enttäuscht. "Mir tut es einfach nur mega leid für die drei anderen", sagte eine enttäuschte Preuß am ARD-Mikrofon: "Ich war schon beim Einlauf zum Schießstand angespannt", erklärte sie, ihre Oberschenkel hätten "nur noch gezittert".