Wintersport-Ticker: Wellinger verpatzt Quali-Sprung

08.07 Uhr: Ex-Bundestrainer warnt vor Nachwuchsproblemen im Skispringen

Die deutschen Skisprung-Stars kommen in die Jahre. Nach einer ungemein erfolgreichen Ära drohen die DSV-Adler den Umbruch zu verpassen - der Mangel an Elite-Nachwuchs alarmiert auch Ex-Bundestrainer Werner Schuster. "Es können auch großen Skisprung-Nationen die Quellen versiegen. Die Finnen waren 40, 50 Jahre an der Weltspitze. Und jetzt ist seit zehn Jahren keiner mehr dort", sagte Schuster im Podcast Ski happens: "Da muss man schon aufpassen, dass das Rad in Schwung bleibt."