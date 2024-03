Internationale Deutsche Meisterschaft Ski alpin live im Stream

Deutschlands Ski-Asse schwingen am Wochenende ein aller letztes Mal ab - bei den Deutschen Meisterschaften im Slalom und Riesenslalom in der Axamer Lizum. Dabei treten auch die Weltcup-Stars rund um Lena Dürr und Linus Straßer an, bevor es nach einer langen Saison in die wohlverdiente Pause geht.

Der BR überträgt die Deutsche Meisterschaft live im Stream. Verfolgen Sie den Slalom am Samstag ab 09.00 Uhr (2. Durchgang ab 12.00 Uhr) und den Riesenslalom am Sonntag ab 9.00 Uhr (2. Durchgang ab 12.00 Uhr). Kommentator ist Taufig Khalil.

Auch wenn Straßer und Dürr nicht gegen ihre Weltcup-Rivalen antreten müssen, erwartet die Fans doch spannende Rennen - denn die Deutschen Meisterschaften haben ihre eigenen Gesetze.

Straßer will Deutscher Meister werden

Ganz einfach wird es nicht. Beim Interview mit BR24Sport mahnte Linus Straßer mit erhobenem Zeigefinger: "Die Situation darfst du auch nicht unterschätzen, da kommst du hin und da denkt man sich: Der Straßer muss das ja eh mit einer Sekunde Vorsprung gewinnen. Aber das sind dann auch ganz spezielle Verhältnisse, keine Weltcupverhältnisse."

Trotzdem werde der diesjährige Kitzbühel- und Schladming-Sieger sein Bestes geben, um auch die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen - "das ist schon mein Anspruch". Letztendlich, so Straßer im BR24Sport-Interview, gehe es aber um die jungen Skirennläufer. "Die freuen sich natürlich auch, wenn ich dahinkomm, an den Start gehe."