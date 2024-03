DSV-Alpinchef Maier: FIS-Präsident Eliasch ruiniert den Skisport

FIS-Präsident Johan Eliasch sorgt mit seinen Plänen im Skisport seit Jahren für viel Diskussionsstoff. Der schwedisch-britische Geschäftsmann an der Spitze des Weltskiverbandes (FIS) möchte neue Märkte erschließen, noch mehr Weltcups in den USA, dazu Rennen in China oder in Skihallen in Saudi-Arabien. Es ist nicht die einzige Vision, mit der Eliasch bei aktiven und ehemaligen Wintersportlern sowie Funktionären und Verbänden auf Unverständnis trifft.

Maier findet einmal mehr klare Worte

Alpinchef Wolfgang Maier findet am Samstag beim Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm einmal mehr klare Worte für die Pläne von Eliasch. "Durch die Position eines FIS-Präsidenten ruiniert er diesen Skisport", das sei seine persönliche Meinung, aber "zu dieser Aussage stehe ich bei allen Themen. Natürlich macht er das nicht alleine, er hat viele Helfer dazu". Das Problem sei, "dass ein Mann mit seiner ganzen Art und Weise so regieren kann, dass er den Sport, wirklich schädigt."

Konstruktive Gespräch sollen die Wogen glätten

Im Machtkampf um den internationalen Skisport verläuft die Front zwischen dem fortschrittlichen Erneuerer Eliasch und den verkrusteten, allzu europäischen Kräften des Beharrens. Der wichtigste Streitpunkt: Die Vermarktung. Die Verbände sehen zwar die Notwendigkeit zur Modernisierung, doch sie wollen sich beim Geldverteilen von der FIS nicht übervorteilen lassen. Ein Treffen vor rund drei Wochen in Zürich sollte die Wogen glätten. "Wir haben unsere Bedenken und Sorgen geäußert, Ideen reingebracht", sagte DSV-Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach über das "konstruktive Gespräch in vernünftiger Atmosphäre". Eliasch habe die Gegenseite durchaus gehört, gar "Verständnis" gezeigt. Am Rande des Weltcup-Finales soll jetzt eine zweite Runde folgen.