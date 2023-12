Wintersport-Ticker: Speedfahrer Dreßen verpasst Bormio-Abfahrt

11.20 Uhr: Abfahrer Dreßen verpasst Rennen in Bormio

Thomas Dreßen hat beide Trainingsläufe für die Abfahrt in Bormio krankheitsbedingt verpasst und wird in seiner Spezialdisziplin am Donnerstag nicht an den Start gehen. Eine Teilnahme des Mittenwalders am Super-G am Freitag ist noch nicht gesichert. Für den Deutschen Skiverband bestreiten Romed Baumann, Josef Ferstl, Simon Jocher und Andreas Sander die Speedrennen in Italien.