Two Nights Tour der Frauen: Alle Infos und Zeitplan im Überblick

"Two Nights Tour" heißt das neue Format bei den Skispringerinnen. Die Ski-Adlerinnen sind am 30. Dezember auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen und an Neujahr in Oberstdorf zu sehen. Eine volle Tournee gibt es erneut nicht, weil es vom Österreichischen Skiverband (ÖSV) kein grünes Licht gab.

Two Nights Tour der Frauen - der Zeitplan

Garmisch-Partenkirchen:

Samstag, 30. Dezember, 16.15 Uhr: Qualifikation

Samstag, 30. Dezember, 17.45 Uhr: Finale

Oberstdorf:

Montag, 01. Januar, 15.00 Uhr: Qualifikation

Montag, 01. Januar, 16.15 Uhr: Finale

Schmid & Co haben noch Luft nach oben

Bei den ersten beiden Weltcups des Winters war für die deutschen Skispringerinnen noch kein Podestplatz in Reichweite. Dreifach-Weltmeisterin Katharina Schmid war, wie Anna Rupprecht, immerhin schon in den Top Ten gelandet. Doch für eine Sieg müssen die DSV-Ski-Adlerinnen noch nachlegen. Nicht nur Doppel-Weltmeisterin Selina Freitag hatte zuletzt noch viel Luft nach oben: "Ich hoffe, dass ich jetzt mehr von meinen guten Sprüngen auch im Wettkampf zeigen und im Klassement weiter vorne landen kann".

Paganier überzeugt bislang am meisten

In den vier Wettkämpfen der Saison gab es drei Siegerinnen zu vermelden. Weltcup-Spitzenreiterin Josephine Pagnier präsentiert sich in starker Form und stand drei Mal auf dem Podium. Nach ihrem ersten Weltcupsieg und Platz zwei in Lillehammer konnte sie auch in Engelberg jubeln. Die Japanerin Yuko Ito war beim Auftaktspringen auf Platz eins geflogen. Zudem überraschte die Slowenin Nika Prevc mit ihrem ersten Erfolg.

Teamkollegin Ema Klinec ist zwar noch kein Sieg gelungen, aber auf dem Podest war sie, wie die Norwegerin Eirin Kvandal, in der aktuellen Saison schon zweimal vertreten. Auf dem Zettel sollte man auch die Kanadierin Alexandria Loutitt, die zwei zweite und einen dritten Platz vorweisen kann, haben.