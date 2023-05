Willi Lemke setzt im Meisterschaftszweikampf auf den FC Bayern

Lemke wäre zwar eigentlich durchaus froh, wenn es mal ein Stück Abwechslung gäbe: "Wer heute ein Zehnjähriger ist, für den ist Bayern München der deutsche Meister." Das findet er durchaus schade. Do daran glauben, dass sich daran etwas ändert, dass will er nicht.

Lemke tippt: je drei Siege für FCB und BVB, Bayern wird Meister

Für Lemke ist "jedes der letzten drei Spiele für beide Teams ein Schlüsselspiel". Und deshalb ist er fest überzeugt, dass "beide Mannschaften durchmarschieren" und jeweils alle Partien gewinnen. Damit hätten die Münchner auch am Ende einen Punkt Vorsprung. Deshalb sagt er: "Wenn ich wetten würde, dann würde ich auf den FC Bayern wetten."

Diskussion über die FCB-Führungsetage: "komplett raushalten"

Obwohl er sich in seiner aktiven Zeit als Manager des SV Werder Bremen gehörige Wortgefechte mit dem damaligen FC Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß geliefert hat, will er sich im Bezug auf die aktuelle Lage der Führungsetage des Rekordmeisters nicht äußern. Dieser Streit sei inzwischen längst ausgeräumt. Zum Thema Generationenwechsel beim FC Bayern will sich der heute 76-Jährige deshalb "komplett raushalten".

Lemke beklagt die Kommerzialisierung

Geändert hat sich inzwischen aber einiges. Lemke betont die Kommerzialisierung, die sei "in allen Bereichen fortgeschritten". Deshalb klagt er: "Wenn ich mir anschaue, was die Trikots kosten, dann frage ich mich, 'warum seit ihr so gierig'."

Prognose für Werder Bremen: am Ende eine "gute Saison"

Seinen Heimatverein Werder Bremen sieht der frühere Manager des Vereins "nicht unter Druck". Angesichts sieben Punkten Abstand zu den Abstiegsplätzen sei zwar "definitiv niemand entspannt". Trotzdem ist er aber sicher, dass Bremen am Ende "eine gute Saison gespielt" haben wird.