Waldi, Rudi und drei Weizen: 20 Jahre Völlers Wutrede

„Die Sache mit dem Tiefpunkt und nochmal ’n Tiefpunkt und noch mal ’nen niedrigeren Tiefpunkt." Rudi Völler, DFB-Teamchef 2000-2004

Doch der Reihe nach. Völler redete sich ja erst nach und nach in Rage. Anfangs knöpfte er sich die bewährte Länderspiel-Combo Gerhard Delling und Netzer vor: "Die Sache mit dem Tiefpunkt und nochmal ’n Tiefpunkt und noch mal ’nen niedrigeren Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen."

Völler kritisiert Netzer: "Standfußball"

Langsam wurde der Trainer lauter. Er sah sich nach der überraschenden Vizeweltmeisterschaft von 2002 in Japan und Südkorea nun überhohen Erwartungen in den deutschen Medien ausgesetzt: "Was Ihr Euch alle immer einbildet, was wir für einen Fußball hier in Deutschland spielen müssen!" Island sei schließlich der "Tabellenführer", betonte der Coach gleich mehrmals.

Gerade der frühere Nationalspieler Netzer solle sich zurückhalten, fand der frühere Nationalspieler Völler: "Der Günter. Was die für einen Scheiß gespielt haben! Da konntest du doch früher gar nicht hingehen, die haben doch Standfußball gespielt."

Waldemar Hartmann: "Bin kein Weizenbier-Trinker"

Hartmann wunderte sich direkt darauf dann doch: "Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt...". Und sein Gegenüber antwortete prompt: "Du sitzt hier locker bequem auf deinem Stuhl und hast drei Weizenbier getrunken." Was Hartmann eiligst verneinte: "Also, in Island gibt es kein Weizenbier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch kein Weizenbier-Trinker."

Es war ein Augenblick zum Schmunzeln: für die beiden im Studio, aber auch für die Zuschauer daheim. Dieser Moment machte das Gespräch schließlich auch legendär. Vom "Weißbier-Waldi" und der "Rudi-Rage" war hinterher die Rede.

Völler aber wirkte plötzlich ruhiger, entschuldigte sich im Laufe des Interviews auch noch bei Hartmann für die Unterstellung mit dem Weizenbier. Und ein kleines Happy End erlebte er auch noch: Er qualifizierte sich mit dem DFB-Team für die Fußball-EM 2004 nach zwei Siegen zum Ende (u.a. einem 3:0 gegen Island in Hamburg). In Portugal schied die Mannschaft aber dann bereits in der Gruppenphase aus.