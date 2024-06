Fußball-EM 2024: Nagelsmann streicht Nübel aus dem EM-Kader

Der 27 Jahre alte Stuttgarter Alexander Nübel stand am Freitag bereits nicht mehr zum 26-köpfigen Aufgebot für die EM-Generalprobe in Mönchengladbach gegen Griechenland. Mehrere Medien wollen nun erfahren haben, dass Nagelsmann und das Trainerteam die Entscheidung getroffen hat und es den vierten Keeper erwischt, die Sportschau kann das nach ihren Informationen bestätigen.

"Momentan hat es niemand verdient, nach Hause geschickt zu werden", hatte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Donnerstag (06.06.) noch gesagt. Dass es nun den vierten Torhüter hinter Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und Oliver Baumann trifft, erscheint logisch, um sich bei den Feldspielern möglichst viele Optionen offen zu halten.

Bis Mitternacht ist noch nichts fix

Die Entscheidung gegen den vom FC Bayern München an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Torhüter dürfte unter Vorbehalt gefallen sein. Denn sollte sich im abschließenden Test gegen Griechenland (20.45 Uhr/Radioreportage im BR24Sport Livecenter) noch ein Spieler verletzen, könnte Nübel doch wieder nachrücken. Erst bis Mitternacht, also über eine Stunde nach dem Schlusspfiff in Mönchengladbach, muss der DFB seinen endgültigen Kader melden.

Bei der EM-Kaderbekanntgabe hatte Nagelsmann noch mit der Benennung von vier Torhütern überrascht. Er begründete die Maßnahme mit dem Argument, dass auch bei den Schlussmännern eine Belastungssteuerung sinnvoll sei, da sie im Training stark gefordert seien. Nun also die überraschende Kehrtwende. Welche Schritte ihn dazu bewogen haben, dürfte er dann am Abend nach dem Länderspiel erklären.

Reitz und Gruda Kandidaten für den Neuaufbau nach der EM

Außer Nübel werden auch Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) und Brajan Gruda (1. FSV Mainz 05) im endgültigen Kader fehlen. Die beiden Talente durften während der EM-Vorbereitung mit der Nationalmannschaft mittrainieren und dürften nach dem nächsten personellen Schnitt nach der EURO 2024 Kandidaten für eine Berufung in die DFB-Auswahl sein. Gruda hatte das DFB-Quartier wegen einer Verletzung ohnehin schon verlassen, Rocco Reitz wird sich nach dem Griechenland-Spiel in den Urlaub verabschieden.