Vierter Sieg in Folge: Fürth beweist erneut seine Heimstärke

Abgesehen von der Pokalniederlage bei Regionalligist FC Homburg läuft es richtig rund bei der SpVgg Greuther Fürth. Gegen den SV Wehen Wiesbaden feierte die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger den vierten Ligasieg in Folge. Armindo Sieb (20.) und Branimir Hrgota (84.) trafen für das Kleeblatt, das nun hinter dem HSV das zweitbeste Heimteam der 2. Liga stellt und in der Tabelle bis auf zwei Punkte an den Bundesliga-Relegationsplatz herangerückt ist.

Schnörkellos zur Führung

Die Gastgeber erwischten den etwas besseren Start und konnten schneller Ruhe ins eigene Spiel bringen. Torchancen waren dennoch Mangelware und so brachte ein schnörkelloser Konter die Führung für Fürth: Robert Wagner bediente Sieb, der aus 16 Metern halbrechts flach ins lange Eck einnetzte. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und hätten durch eine Doppelchance von Ivan Prtajin (28./29.) sogar den Anschlusstreffer verdient gehabt. Doch es ging mit dem 1:0 in die Halbzeit.

Wehen zeigte auch nach dem Wechsel, warum sie als Aufsteiger überraschend weit oben in der Tabelle stehen. Zwar war die Spielvereinigung nun bemüht, das Zepter in die Hand zu nehmen, doch Wiesbaden verteidigte mit viel Aufwand und stellte die Kleeblätter geschickt zu. Vorne war das allerdings zu wenig von den Gästen – und das, obwohl die Grün-Weißen gerade bei Standards nicht immer sicher wirkten.

Hrgota macht den Deckel drauf

Aber auch die Standards der Fürther wurden selten gefährlich. Ausnahme: die 84. Minute, als Hrgota nach einer Ecke an den Ball kam, sich die Kugel noch auf seinen stärkeren linken Fuß legte und mit einem Schuss ins lange Eck auf 2:0 erhöhte. Mit seinem fünften Saisontreffer beendete Hrgota alle Hoffnungen der Gäste, hier doch noch einen Punkt mitzunehmen.