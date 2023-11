Union bezwingt Dahmen nur einmal - FC Augsburg holt Remis

Der FC Augsburg ist in der Fußball-Bundesliga weiter auf dem Weg nach oben. Auch im fünften Spiel mit Trainer Jess Thorup blieben die Schwaben beim 1. FC Union Berlin ungeschlagen. Ermedin Demirovic traf beim 1:1 (1:0) im Stadion an der Alten Försterei für den FCA, Kevin Volland glich für die "Isernen" spät aus (88.). Erfolgsgarant in Berlin-Köpenick war aber vor allem Torhüter Finn Dahmen.

Demirovic sicher vom Punkt

Nach einer kurzen Abtastphase kreierten beide Teams immer wieder Möglichkeiten. Kevin Behrens und Robin Knoche scheiterten bei ihren Chancen an Finn Dahmen. Augsburg hielt aber dagegen und hatte ebenfalls Chancen. Überhaupt zeigte der FCA in den ersten 45 Minuten eine starke, solide Leistung.

In der 36. Minute bekamen die Gäste dann einen Elfmeter zugesprochen - Robin Gosens hatte Arne Engels im Sechzehner leicht am Fuß getroffen. Nach einer langen Überprüfung verwandelte Ermedin Demirović den Strafstoß sicher zur 1:0-Führung (39.).

Die Berliner wirkten einigermaßen unbeeindruckt und kamen ihrerseits noch zu Chancen. Bereits in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatten erst David Fofana und erneut Behrens die Riesenchance zum Ausgleich, scheiterten aber entweder an der Präzision oder erneut am Augsburger Schlussmann.

Dahmen hält fast alles - Volland rettet Union einen Punkt

Der zeichnete sich in der zweiten Halbzeit weiter aus. In der 58. Minute parierte er einen schwach geschossenen Elfmeter von Knoche, indem er die richtige Ecke ahnte. Zuvor hatte der VAR Schiedsrichter Badstübner einen Hinweis gegeben, woraufhin er sich eine Strafraumszene zwischen Augsburgs Iago und Christopher Trimmel noch einmal anschaute und anschließend auf Elfmeter entschied.

Nur vier Minuten später war es erneut "Teufelskerl" Dahmen, der das 1:1 verhinderte, als Fofana alleine vor seinem kasten auftauchte, Dahmen aber großartig reagierte. Union drängte nun auf den Ausgleich. Einmal jubelten die "Eisernen" zu früh, weil Gosens bei seinem vermeintlichen Kofballtreffer im Abseits stand. Kurz vor Schluss dann aber doch noch der Ausgleich. Kevin Volland war zur Stelle und rettete Union den allerdings verdienten Punkt gegen den FCA.