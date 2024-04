Trotz Niederlage: Würzburger Kickers sind Regionalliga-Meister

Die Sektkorken knallen am Dallenberg: Die Würzburger Kickers sind - trotz Niederlage - Meister der Regionalliga Bayern.

Würzburg verliert, aber der Tabellenzweite auch

Bei der Zweiten des 1. FC Nürnberg holten sich die Kickers ihre zweite Saison-Niederlage ab: 1:0 lautete der Endstand, das Tor für die Clubberer fiel in der 71. Minute durch Dustin Forkel. Dennoch gab es nur glückliche Gesichter bei den "Rothosen" aus Würzburg. Der Grund war die Niederlage des Zweitplatzierten: Die DJK Vilzing unterlag zuhause gegen den FC Eintracht Bamberg mit 0:1. Da nur noch drei Spiele zu spielen sind in der Meisterschaft, die Würzburger Kickers aber zehn PUnkte Vorsprung haben, kann den Kickers der Titel nicht mehr genommen werden.

Relegation gegen den Nord-Meister steht an

Mit dem Meistertitel in der Regionalliga Bayern gehen die Würzburger ins Rennen um den Aufstieg in die Dritte Liga: In der Relegation treffen die Rothosen auf den Meister der Regionalliga Nord. Gegner für die Würzburger Kickers wird dann vermutlich die zweite Mannschaft von Hannover 96 sein. Die beiden Relegationsspiele finden Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni statt.