"Trainerehre verletzt": Tuchel empört über Hoeneß-Kritik

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München hat fassungslos auf die Kritik von Uli Hoeneß reagiert, wonach er keine jungen Spieler entwickeln wolle. In einem Sky-Interview vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 27. April, ab 15.30 Uhr live in der Radioreportage und im Ticker) bezeichnete er die Aussagen des Ehrenpräsidenten der Münchner als "absolut haltlos" und fügte an: "Ich fühle mich in meiner Trainerehre verletzt."

Tuchel wehrt sich gegen Hoeneß-Vorwurf

Hoeneß hatte am Freitagabend auf einer Podiumsdiskussion der FAZ erklärt, dass Tuchel eine "andere Einstellung" als die Bayern habe: "Er meint nicht, dass er einen Davies, Pavlovic oder Musiala verbessern kann. Wenn es nicht klappt, sollte man einen anderen kaufen", sagte der 72-Jährige, der schon in der Vergangenheit Tuchel mehrfach öffentlich kritisiert hatte.

Der FC-Bayern-Trainer hatte bislang immer mit einem Augenzwinkern auf Aussagen von Hoeneß reagiert. Diesmal wollte er das Gesagte aber nicht so stehen lassen: "Das ist so meilenweit an der Realität vorbei, ich weiß gar nicht, wie ich drauf antworten soll", zeigte sich Tuchel fassungslos und erklärte: "Wenn wir etwas nachgewiesen haben in den letzten 15 Jahren, dann dass junge Spieler aus der Akademie immer einen Platz bei uns haben, wenn sie ihre Leistung bringen."

Tuchel: "Kratzt mein tiefstes Verständnis als Trainer an"

Auch der Zeitpunkt der deutlichen Kritik von Hoeneß am aktuellen Trainer wirft Fragen auf. Noch am Freitagmittag hatte Tuchel sich gewünscht, dass die "Nebengeräusche" im Verein während der wichtigen Wochen ausgeblendet werden. Am Dienstag trifft der FC Bayern im Halbfinale der Champions League auf Real Madrid und hat die Chance, eine Woche später in das Finale einzuziehen. "Dadurch, dass es von Uli ist, von unserem Boss ist, vier Tage vor unserem Spiel gegen Real Madrid ist, kriegt es eine andere Note. Es kratzt mein tiefstes Verständnis als Trainer an", erklärte Tuchel.

Der 52-Jährige wird den FC Bayern im Sommer verlassen. Zuletzt hatte sich die Stimmung im Umfeld der Mannschaft deutlich verbessert. Besonders das Weiterkommen im Champions-League-Viertelfinale hatte eine neue Euphorie bei Spielern und Fans ausgelöst. Tuchel möchte diese Stimmung dennoch erhalten: "Wenn ich das auch noch schlucken muss, okay, dann tue ich das. Wir haben jetzt zehn wichtige Tage vor uns."