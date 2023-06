Trailrunning: Mayr und Kipngeno Vertical-Weltmeister

Bei der Mountain and Trail Running WM in Innsbruck-Stubai wurden am Mittwoch die Weltmeister-Titel im Vertical gekürt. Die Route des "Vertical", mit Ausgangspunkt in Neustift, hatte ihr Ziel an der Elferhütte.

Der Anstieg begann nach nur 300 Metern, sodass die Läufer einen Kickstart hinlegen mussten. Auf dem schmalen und technisch anspruchsvollen Trail wurde das Überholen bergwärts zur echten Herausforderung. Bei den Frauen setzte sich die favorisierte Österreicherin Andrea Mayr durch. Laura Hottentrott vom PSV Grün-Weiß Kassel verpasste das Podest als Vierte nur knapp.