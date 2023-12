Tennisbälle und Chancenwucher: FCN unterliegt dem HSV

Der 1. FC Nürnberg hat dem Hamburger SV beim turbulenten Jahresabschluss alles abverlangt, am Ende stand die Mannschaft von Christian Fiél aber mit leeren Händen da. Die Mittelfranken unterlagen dem Aufstiegsaspiranten nach Fan-Boykott und offenem Schlagabtausch mit 0:2 (0:0) und beenden das Jahr 2023 im Tabellen-Mittelfeld der 2. Bundesliga. Der HSV zieht derweil in Tabelle wieder vorbei an Greuther Fürth, das am Freitagabend zwischenzeitlich auf Relegationsplatz drei gesprungen war.

Schweigen und Tennisbälle: Fans üben Protest

Vor dem Anpfiff wurde U17-Weltmeister Finn Jeltsch von den Verantwortlichen geehrt. Der Innenverteidiger hatte großen Anteil am Titelgewinn in Idonesien, gegen Hamburg stand Jeltsch nicht im Kader. Dann wurde es im weiten Rund erst einmal still. In den ersten zwölf Minuten verzichteten beide Fanlager auf die Unterstützung ihrer Teams. Grund dafür ist der Entschluss der Profiklubs zugunsten einer Öffnung für Investoren, die am Montag bei einer DFL-Abstimmung mit knapper Mehrheit verabschiedet wurde.

Die FCN-Fans machten ihrem Ärger über diese Entscheidung nicht nur durch Schweigen und Plakate Luft, sondern warteten auch mit mit einer besonderen Aktion auf: In der 3., 12. und 52. Minute warfen die Anhänger der Clubberer Tennisbälle auf den Platz und sorgten so dreimal für eine Spielunterbrechung.