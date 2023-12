Nach Stimmungsboykott: Fürth mit Doppel-Comeback auf Schalke

Die SpVgg Greuther Fürth bleibt dank eines beherzten Auftritts bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04 in der Aufstiegsgruppe der 2. Bundesliga. Die Elf von Alexander Zorniger trennte sich am Freitagabend nach zweimaligem Rückstand mit 2:2 (0:1) von S04 und verdrängt den Hamburger SV vom dritten Tabellenplatz, der zur Relegation für die Bundesliga berechtigt. Der HSV gastiert am Samstag beim 1. FC Nürnberg (ab 13 Uhr in der BR24Sport-Radioreportage).

Schalkes Startelf-Debütant Keke Topp (30.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Kleeblatt-Kapitän Branimir Hrgota (50.) sorgte für den Ausgleich. Nachdem Schalke in Person von Kenan Karaman (74.) erneut jubelte, schlug Fürth durch Simon Asta (77.) ein zweites Mal zurück. Nach der gerissenen Siegesserie am vergangenen Wochenende war es das zweite Remis in Folge für die Franken, die nach der Gelb-Roten-Karte von Derry Murkin (80.) die Schlussminuten in Überzahl bestritten.

Proteste gegen DFL: Beide Fan-Lager schweigen

Im Stadion war es zunächst ruhig - auf und abseits des Platzes. Die Fans von Schalke und Fürth hatten sich nach der Investoren-Entscheidung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am Montag auf einen Stimmungsboykott in den ersten zwölf Minuten geeinigt. Im Fürther-Block war ein großes Plakat mit der Aufschrift "Nein zu Investoren in der DFL!" zu sehen. Die Profiklubs hatten unter der Woche mit einer knappen Zweidrittel-Mehrheit den Weg für einen strategischen Partner freigemacht - darunter auch die Verantwortlichen von Schalke und Fürth.