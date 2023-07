Tagesgespräch: Spielen die Frauen besser Fußball?

Jubel in Melbourne beim Vorrundenspiel der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft: Mit 6:0 hat das deutsche Team gegen den WM-Neuling Marokko gewonnen. Zwei Tore hat Mannschaftskapitänin Alexandra Popp erzielt.

Beim deutschen Männer-Team ist gerade weniger Optimismus zu spüren: Ein Jahr vor der Fußball-Europameisterschaft hat die Mannschaft im Juni zwei Länderspiele verloren: Es gab ein 0:1 gegen Polen und ein 0:2 gegen Kolumbien. Gegen die Ukraine stand es am Ende 3:3.

Wie weit kommen die Spielerinnen bei der WM?

Was können sich die Fans nun von den deutschen Fußballerinnen erwarten? Läuft es viel besser als bei den Männern? Am 30. Juli spielt Deutschland gegen Kolumbien, am 3. August dann gegen Südkorea. Schaffen die Spielerinnen reibungslos den Einzug ins Achtelfinale? Und können sie damit rechnen, am 20. August im Finale zu stehen und sich den Weltmeister-Titel zu erspielen? Titelverteidiger sind die USA. Zum letzten Mal haben die deutschen Fußballerinnen 2003 und 2007 die Weltmeisterschaft gewonnen. Wird es wieder Zeit dafür? Was meinen Sie? Diskutieren Sie mit!

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Birgit Kappel sind:

Julia Büchler , BR-Sportreporterin

, BR-Sportreporterin Lea Paulick, Torhüterin beim 1. FC Nürnberg

