Suche beendet: TSV 1860 München hat neuen Sportdirektor

Hat der TSV 1860 endlich eine sportliche Führung gefunden? Nach dem Abgang von Günther Gorenzel als Sportdirektor im Sommer kursierten viele Namen auf Giesings Höhen, wer denn der Nachfolger des Österreichers werden soll. Horst Heldt, Thomas Hitzlsperger und auch Christian Werner wurden immer wieder genannt.

Greift die 50+1-Regel?

Jetzt soll nach BR24Sport-Informationen die Wahl auf den Ex-Scout von Waldhof Mannheim gefallen sein. Zuvor hatte die "BILD" berichtet. Werner wurde zuvor von der Vereinsseite mehrmals abgelehnt. Doch jetzt scheint der vom scheidenden Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer favorisierte 42-Jährige die Zustimmung von Präsident Robert Reisinger und Co. zu bekommen. Und auch wenn Investor Hasan Ismaik Werner ablehnen sollte, könnte der Verein seine Entscheidung über die 50+1-Regel durchsetzen.

Überraschende Entscheidung

Reisinger hatte ursprünglich Heldt als Gorenzel-Nachfolger favorisiert und stand Werner, dem Pfeifer-Kandidaten, ablehnend gegenüber. Der Präsident kündigte auf der Mitgliederversammlung einen "Sportchef mit Format" an - für den promovierten Sportwissenschaftler, der in der jüngsten Vergangenheit oft auf der Löwen-Tribüne gesehen wurde, wäre es der erste Job im Profi-Bereich in Deutschland. Daher kommt die Entscheidung des Vereins etwas überraschend.