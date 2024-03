SSV Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 04 live im Stream & TV

Es sind nicht die Wochen des SSV Jahn Regensburg. Dank einer fulminanten Hinrunde hatte sich die Mannschaft von Trainer Joe Enochs einen komfortablen Vorsprung erspielt. Der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga schien nicht mehr ernsthaft in Gefahr geraten zu können.

Doch zuletzt stotterte der Motor beträchtlich. Nicht nur die letzten beiden Auswärtsspiele in Sandhausen (3:6) und Mannheim (1:3) gingen verloren, auch zuhause lief es in den Partien gegen Aue (0:0) und Essen (1:3) nicht mehr rund.

Jahn braucht die Wende, Ingolstadt eine Serie

Inzwischen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch drei Punkte (es waren schon mal zwölf!). Der Jahn braucht dringend wieder ein Erfolgserlebnis, um den fast schon sicher geglaubten Aufstieg nicht doch noch zu gefährden.

In dieser Situation ist mit dem FC Ingolstadt 04 am Samstag ein Team zu Gast, das zuletzt ebenfalls hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. Lange hatte die Mannschaft von Trainer Michael Köllner zumindest Tuchfühlung zu Platz drei. Inzwischen belegt man Rang elf und die Leistungskurve zeigt nach unten. Den letzten Liga-Sieg gab es am 4. Februar. Wenn der FCI noch einmal oben angreifen will, dann muss er jetzt schon eine Serie starten.

BR24Sport überträgt die Partie am Samstag, 9. März, ab 14 Uhr im Livestream und im BR Fernsehen bei Blickpunkt Sport. Ihr Kommentator ist Lukas Schönmüller, die Moderation hat Julia Büchler.