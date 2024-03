Unterhachings junge Wilde lassen Rot-Weiss Essen abblitzen

Die SpVgg Unterhaching bleibt die positive bayerische Überraschung der Saison. Der Aufsteiger siegte bei Rot-Weiss Essen mit 3:1 (2:1) und steht nach 27 Spielen bereits bei 43 Punkten. Die Mannschaft von Marc Unterberger profitierte dabei vom frühen Platzverweis gegen Essens Ron Berlinski (21.) und dem verwandelten Foulelfmeter von Top-Torjäger Patrick Hobsch (23.).

In der Folge bäumte sich Essen in Unterzahl auf und kam in ihrer stärksten Phase zum Ausgleichstreffer durch Marvin Obuz (38.). Vorausgegangen war ein langer Ball, dem der junge Linksverteidiger Nils Ortel durchrutschte. Die Gäste aus Oberbayern waren in dieser Phase kurz von der Rolle und hatten Glück, als Torben Müsel die Latte traf. Noch vor der Pause geland Haching jedoch die perfekte Antwort: Der 19-jährige Aaron Keller traf im Nachschuss zum 2:1 (45.+ 3) .

Nach der Pause hatte die Spielvereinigung dann Ball und Gegner im Griff, obwohl das Geläuf in Essen eigentlich wenig fußballerische Kunst zuließ. Nach schöner Kombination setzte sich Maurice Krattenmacher, ebenfalls erst 18 Jahre alt, im Strafraum durch und sorgte für die Vorentscheidung (61.). Auf Relegationsplatz drei, den Dynamo Dresden inne hat, sind es für Haching auf Platz sieben nur noch sieben Punkte Rückstand.