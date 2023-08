SpVgg Greuther Fürth kassiert Auswärtsdämpfer

Nach dem fulminanten 5:0-Saisonauftakt gegen den SC Paderborn setzte es einen Spieltag später bereits die erste Niederlage: Die SpVgg Greuther Fürth verlor ihr Gastspiel bei Holstein Kiel mit 1:2 und bleibt damit weiter auswärts schwach. Vergangene Saison waren die Fürther zuhause sehr erfolgreich, doch auf fremden Platz lief es dann gar nicht. Mit gerade einmal zehn Punkten war man das schwächste Auswärts-Team der abgelaufenen Saison.

Fürth gibt Führung aus der Hand

Dabei hatten die Franken durchaus Chancen, waren vor allem in der ersten Halbzeit das bessere Team. Tim Lemperle scheiterte in der 22. Minute am Pfosten, Greens Freistoß landete an der Latte (35.).

In der zweiten Hälfte hatte Kiel mehr vom Spiel. Fürth ging zwar durch Branimir Hrgota in der 63. Minute in Führung, doch die Hausherren antworteten schnell: Nur fünf Minuten später erzielte Jonas Sterner den Ausgleich.

Kurz danach ertönte der Elfmeterpfiff: Fürths Keeper Joans Urbig brachte Kiels Shuto Machino im Strafraum zu Fall. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte den Elfer sicher zum 2:1. Trainer Alexander Zorniger reagierte auf den Rückstand und brachte mit Dickson Abiama einen weiteren Angreifer. Doch Kiels Defensive stand kompakt und ließ wenig zu und feierte den zweiten Saisonsieg.