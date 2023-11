Skisprung-Talentschmiede Rastbüchl in finanzieller Schieflage

Der WSV-DJK Rastbüchl ist bekannt für seine gute Nachwuchsarbeit. Die früheren Weltklassespringer Michael Uhrmann und Severin Freund haben in Rastbüchl im Landkreis Passau ihre Karriere begonnen.

Auch jetzt absolvieren hoffnungsvolle Skisprung- und Langlauftalente dort die letzten Trainingseinheiten vor dem hoffentlich schneereichen Winter. Doch unter die Vorfreude mischen sich Sorgen um den Fortbestand der Talentschmiede. "Wenn ich die finanzielle Seite sehe, wenn ich unsere Zukunft sehe, dann hab ich ganz große Bedenken, großes Bauchweh", so die 1. Vorsitzende des WSV-DJK, Margit Uhrmann.

Sanierungsbedarf an der großen Schanze

Denn die größte Talentschmiede im Bayerischen Wald ist in finanzieller Schieflage. Die Energiekosten sind explodiert und wichtige Sanierungen stehen an. "Also in nächster Zeit müssen wir den Anlauf unserer HS78, unserer großen Schanze, erneuern. Die Unterkonstruktion ist aus Holz und verfault einfach langsam", beschreibt Uhrmann die Lage.

Der Eigentümer der Anlage ist die finanzschwache Gemeinde Breitenberg. Sie kann sich die 100.000 Euro jährlichen Aufwand schlichtweg nicht mehr leisten. Für Bürgermeister Adolf Barth ist klar: "Wenn wir keine Unterstützung erhalten, müssen wir auf kurze Zeit die Schanzenanlage einschränken oder auch sogar schließen". Und das wäre für den WSV der Genickbruch, auch für die Region und auch für den nordischen Skisport.

Landesleistungszentrum wäre die Rettung

Rastbüchl als Landesleistungszentrum – das wäre die Rettung, sagen die Verantwortlichen. Dann gäbe es dauerhaft Zuschüsse für Betriebskosten und Investitionen. Bekannter Fürsprecher ist dabei Michael Uhrmann. Der Olympiasieger und Weltmeister meint, dass Vereine wie Rastbüchl unverzichtbar sind. "Aus den kleinen Vereinen kommen die Talente, die später mal in die Sportförderung kommen, den Weg über die Sportschule nehmen und dann letztendlich auf der Schanze landen."

Politik und die Verbände sind jedenfalls alarmiert. Die Rettung des WSV-DJK Rastbüchl wird allerdings wohl ein Kraftakt.