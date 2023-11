Mechler tritt als Bundestrainer der DSV-Skispringerinnen zurück

Maximilian Mechler tritt als Bundestrainer der Skispringerinnen ab. Der 39-jährige Allgäuer hatte das Amt im April 2021 von Andreas Bauer übernommen und das Team zurück in die Erfolgsspur geführt. Insbesondere die jüngsten Erfolge von Katharina Schmid (ehemals Althaus) hängen eng mit der Arbeit Mechlers zusammen.

Unglücklicher Zeitpunkt - "aber richtiger Schritt"

"Die Arbeit mit diesem Team hat mir über die Jahre viel Freude bereitet", sagte Maximilian Mechler laut DSV-Mitteilung. "Wir haben bis zuletzt tolle Erfolge erzielt. Allerdings habe ich in den letzten Wochen erkannt, dass ich das Team nicht mehr so erreicht habe, wie es notwendig wäre, um diese Erfolge auch in Zukunft erreichen zu können."

Der Zeitpunkt des Rücktritts so kurz vor dem Saisonstart scheint unglücklich. Das bedauere er, so Mechler. Dennoch sei er "fest davon überzeugt, dass dies der richtige konsequente Schritt ist". Mechler bleibt dem DSV aber erhalten, er wird zukünftig die Nachwuchsmannschaften der Herren unterstützen. "Damit stellen wir einen wertvollen Know-how-Transfer im System sicher, sagte Horst Hüttel, Sportdirektor Weltcup Skisprung und Nordische Kombination, der Mechlers Entscheidung respektiere und bedaure.

Thomas Juffinger übernimmt für ein Jahr

Die Nationalmannschaft der Frauen wird in der kommenden Saison interimsweise vom bisherigen Co-Trainer Thomas Juffinger geführt. Für die anstehende Weltcup-Saison und Trainingslehrgänge besteht das weitere Betreuerteam aus Gerhard Freudig, Mona Klein und Johannes Petrat vom Olympiastützpunkt Bayern, der als Biomechaniker das Team bei trainingswissenschaftlichen Inhalten und Fragestellungen unterstützt.