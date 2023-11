Manuel Neuer und die "Fußballliebe": Bei der EM im Tor?

Das Wort "Liebe" ist bei Manuel Neuer gerade allgegenwärtig. Glaubt man der Boulevard-Presse, ist der 37-Jährige frisch verheiratet. Indiz: Seine Anika hat bei Instagram ihren Namen von Bissel auf Neuer geändert. Auch Nachwuchs soll schon unterwegs sein.

Und dann ist da noch die "Fußballliebe" - so heißt der offizielle Spielball der Heim-WM 2024, der in Anwesenheit von Manuel Neuer sowie der UEFA-Partner Celia Sasic und Philipp Lahm in Berlin vorgestellt wurde.

Der 37-Jährige, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die kommenden Länderspiele gegen die Türkei und Österreich noch nicht berücksichtigt wurde, zeigte bei der Spielball-Präsentation deutlich seine Ambitionen: Er will das Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der EM hüten: "Ich will in diesem Stadion spielen, weil hier das Finale ist. Wir wollen gemeinsam mit den Fans positive Emotionen in unserem Land schaffen und das große Ziel erreichen", sagte Neuer. Und fügte hinzu: "Es ist natürlich mein Ziel, bei den März-Länderspielen wieder dabei zu sein. Da will ich ehrgeizig angreifen."

"Ich bin auf meinem Weg noch nicht am Ende." Manuel Neuer

Neuer als Nummer 2 zur EM? "Noch keine Gedanken darüber gemacht"

Aktuell ist Marc-André ter Stegen die Nummer eins im deutschen Tor - der 31-Jährige vom FC Barcelona wird sicher nicht kampflos seinen Posten Neuer überlassen. Ob der ehemalige Welttorhüter aber auch als Nummer zwei mit zur EM fahren würde? "Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Für mich ist es wichtig, dass ich jetzt zurückkomme. Der Kontakt zu Julian ist, dadurch, dass er bei Bayern mein Trainer war, sehr gut. Wir stehen da ständig im Austausch. Er ist auch sehr glücklich, dass es bei mir so gut angefangen hat", sagte der FC-Bayern-Spieler.

Der deutsche Rekord-Torwart mit 117 Länderspielen und sieben großen Turnieren in Serie hat in seinen fünf Partien für den FC Bayern nach den zehn Monaten Pause gezeigt, dass die Rückkehr zu alter Stärke möglich ist. Neuers langer Weg zurück hat auch die Kollegen beeindruckt. "Wenn ich darüber nachdenke, wie stark er da durchgezogen hat, wie er sich zurückgekämpft hat, bekomme ich eine kleine Gänsehaut", sagte Leon Goretzka während der DFB-Pressekonferenz.

Erinnerungen an Oliver Kahn

Möglicherweise wiederholt sich im Frühjahr 2024 deutsche Torwart-Geschichte vor einem Heim-Turnier. 2006 ernannte Bundestrainer Jürgen Klinsmann Jens Lehmann zur Nummer eins, der Furor aus dem Bayern-Lager um die langjährige Stammkraft Oliver Kahn war groß.

Doch der Titan reagierte clever, akzeptierte die Rolle als WM-Ersatzmann hinter dem ungeliebten Rivalen und sammelte dadurch öffentlich Pluspunkte beim Sommermärchen. Doch wäre auch Neuer zu so einer Rolle in der Lage? Bekanntermaßen ist der Münchner, so nett und smart er auftritt, ein Torwart-Kannibale. Soll heißen, er will immer spielen.

Für Michael Ballack, unter Klinsmann einst Nachfolger von Kahn als DFB-Kapitän, ist ein Reservist Neuer nicht vorstellbar. "Er war jahrelang unantastbar. Wenn er jetzt beim DFB in eine neue Rolle schlüpfen müsste, fände ich das schwierig. Wenn Manuel Neuer zurückkommt, dann geht das nur als Nummer eins", sagte er der "Sport Bild".

EM-Titel fehlt Neuer noch in der Sammlung

Die Aussicht auf eine Heim-EM löst bei Neuer aber natürlich große Vorfreude aus. "Es ist das erste Turnier für mich im eigenen Land. Das ist für uns alle etwas Besonderes, für die Fußball-Nation Deutschland. Und das will ich dann natürlich auch nutzen." Der langjährige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hat im Fußball fast alle Titel gewonnen - nur der Titel des Europameisters fehlt ihm noch.

Am 2. Dezember werden die Gruppen in der Hamburger Elbphilharmonie ausgelost. Die EM beginnt am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen einen noch unbekannten Gegner in München. Das Finale wird am 14. Juli in Berlin gespielt.