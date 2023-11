Wintersport live: Der Slalom-Weltcup in Gurgl im Stream & TV

Die alpine Weltcup-Saison der Männer steht bisher unter keinem guten Stern. Nachdem bereits der Auftakt in Sölden mit dem Riesenslalom witterungsbedingt abgesagt werden musste, machten den Veranstaltern am Matterhorn vergangenes Wochenende zu dichter Schneefall und Nebel einen Strich durch die Rechnung. Somit fiel die historische erste Zwei-Länder-Abfahrt wie schon im Vorjahr aus.

"Frustrierend", nannte der deutsche Männer-Cheftrainer Christian Schwaiger schon die Absage: "Wir waren motiviert, dass es heute endlich losgeht." Losgehen wird es nun, wenn das Wetter hält, am Samstag um 10.30 Uhr mit der ersten Slalom-Konkurrenz - im Stangenwald auf der Kirchenkarpiste in Hochgurgl.

Beste Chancen aus deutscher Sicht hat Linus Straßer. Im vergangenen Winter schaffte es der 31-Jährige aus München in Madonna di Campiglio und in Adelboden jeweils auf Platz zwei. Dazu kamen zwei vierte Ränge in Wengen und Kitzbühel. Sein letzter Weltcup-Erfolg liegt bereits knapp zwei Jahre zurück. Im Januar 2022 triumphierte Straßer im Slalom von Schladming.