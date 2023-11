Ski alpin: Slalom-Auftakt in Levi live im Stream und TV

Zwei Slaloms warten am zweiten Weltcupwochenende des Winters 2023/24 auf die Ski-alpin-Frauen: Der erste Härtetest für Lena Dürr & Co. im finnischen Levi. Im vergangenen Winter war die Topläuferin aus Germering gleich zwei Mal als Vierte ganz kanpp am Podest vorbeigeschrammt. Siegerin 2022 war die US-amerikanische Ausnahmeläuferin Mikaela Shiffrin, die sowohl am Samstag wie am Sonntag gewann.

Ein Rentier für die Siegerin

Ein Highlight der traditionsreichen Rennen in Levi: Der Siegerin winkt ein Rentier, den Namen legt die Gewinnerin fest. Bisher einzige deutsche Siegerin in Levi ist Maria Höfl-Riesch (2004, 2009, 2012). Rekordgewinnerin Mikaela Shiffrin: Bereits sechs Rentiere zählt ihre Herde.

BR24Sport überträgt beide Slalom-Weltcups aus Lappland live im Stream bei BR24Sport BR und im Fernsehen.