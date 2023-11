Neue Diskussionen um Rennkalender nach Abfahrts-Absage

DSV kontra FIS - die Beziehung bleibt anstrengend

Wolfgang Maier, Sportdirektor des Deutschen Skiverbands (DSV), findet die Diskussion um den Rennkalender "mit der Zeit müßig. Das Thema ist seit mehreren Jahren auf dem Schirm." Kritik übt er an Johan Eliasch, den Präsidenten des Weltskiverbands FIS, "der unbedingt mehr Rennen wollte. Man sagt natürlich wie sehr oft nicht die gesamte Wahrheit, es gibt verschiedene Betrachtungen auf das Thema", so Maier im BR Fernsehen.

Der DSV habe sich "klar positioniert" und seine Vorstellungen geäußert, "wo man mit dem Weltcup beginnen kann, wie man mit dem Weltcup beginnen kann." Man müsse zum direkten Vergleich nur ins finnische Levi schauen, wo nach Plan der Frauen-Slalom stattfindet: "Dort ist tiefster Winter, dort ist das, was wir im Wintersport gerne sehen wollen."

Der Argumentation der FIS, dass bei späterem Saisonbeginn zu wenige Rennwochenenden für alle Events bleiben würden, sagte Maier: "Das stimmt nicht so, wie man es darstellt." Maier betonte: "Wir sind immer um die 44, 45 Rennen gefahren pro Saison. Außer Sölden haben wir eigentlich immer Ende November begonnen."

DSV-Sportdirektor Maier: "Können uns nicht durchsetzen"

Maier unterstrich die weiterhin bestehenden Differenzen zwischen DSV und FIS: "Man versucht, eine bestimmte Argumentationslinie zu vertreten von Seiten der FIS, die in vielen Bereichen konträr zu dem steht, was wir glauben, was zeitgemäß ist." Der Haken? "Unser Problem ist, dass wir uns nicht durchsetzen können", erklärt Maier. FIS-Präsident Eliasch schiebt Themen wie den Rennkalender auf das FIS-Council, "dort sitzen 16, 17 Mitglieder und man hat eine schwierige Situation (...) Am Ende kann man keine richtige Entscheidung im Sinne des Sports machen."