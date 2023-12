Baumann holt Top-Ten-Platzierung: "Super Einstieg in die Saison"

Romed Baumann hat beim etwas überraschenden Sieg des US-Amerikaners Bryce Bennett bei der Abfahrt in Gröden einen guten neunten Platz belegt. Der 37-Jährige lag als bester deutscher Starter 0,43 Sekunden hinter Bennett, der mit der hohen Startnummer 34 zu seinem zweiten Weltcup-Sieg raste. Baumann sprach anschließend am BR24Sport-Mikrofon von einem "super Einstieg in die Saison". Es war die Saisonpremiere für die alpinen Speed Spezialisten.

Ferstl "verkackt" den Zielsprung

Josef Ferstl fuhr als zweitbester Deutscher auf Platz 15 und blickte danach mit gemischten Gefühlen auf seine Fahrt. Er sei zunächst "sehr gut unterwegs" gewesen, erkannte Ferstl im Interview mit BR24Sport, doch im letzten Teil brach er ein: "Den Zielsprung hab ich verkackt und der hat mich dann ein paar Hundertstel gekostet.“ Zu sehr ärgern wollte sich der 34-Jährige aber nicht: "Man kann schon zufrieden sein und schlussendlich bin ich das auch.“

Bennett schlägt Aamodt Kilde

Bennett verwies den norwegischen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde auf leicht verkürzter Strecke um winzige 0,03 Sekunden auf Rang zwei. Dritter wurde der Schweizer Marco Odermatt, der nur 0,05 Sekunden zurücklag. Typisch Gröden: Einige Fahrer nutzten ihre hohen Startnummern bei verbesserten Verhältnissen zu guten Ergebnissen in einem sehr engen Rennen. Die Top 30 trennten nur eine Sekunde.

Thomas Dreßen (41.) und Andreas Sander (46.) verpassten die Punkteränge. Simon Jocher schied aus.