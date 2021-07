Sieg für Italien: Tifosi feiern am Plärrer in Nürnberg

Fans der italienischen Fußballmannschaft haben in der Nacht auf dem Nürnberger Plärrer den Sieg der Squadra Azzurra im EM-Halbfinale gegen Spanien gefeiert. Nach Angaben der Polizei versammelten sich etwa 550 Menschen an dem zentralen Platz. Ausgelassen sangen und tanzten sie und schwenkten rot-weiß-grüne Fahnen. Auch ein Autokorso fuhr rund um den Plärrer. Die Feier sei friedlich verlaufen, so die Polizei.

Die Entscheidung fällt erst im Elfmeterschießen

Das Halbfinale gegen Spanien wurde erst im Elfmeterschießen entschieden. Manuel Locatelli und Dani Olmo verschossen ihren Elfer. Andrea Belotti, Gerard, Leonardo Bonucci, Thiago, Federico Bernardeschi verwandelten dagegen sicher. Morata hingegen vergab gegen Donnarumma und legte damit den Matchball für Italien auf. Jorginho schob cool rechts unten ein und machten den Finaleinzug mit 4:2 i.E. für Italien perfekt.

Am Sonntag trifft die italienische Fußballmannschaft im Finale der Fußball-Europameisterschaft entweder auf das englische oder das dänische Team.