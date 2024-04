Shiffrin und Kilde: Ski-Superstars sind verlobt

Mikaela Shiffrin ist die wohl beste Skirennfahrerin aller Zeiten. Und auch Aleksander Aamodt Kilde gehört zu der absoluten Weltelite im Skisport. Doch diese Saison lief für beide Ausnahmekönner alles andere als optimal. Kilde bangt derzeit um sein Comeback. Der 31-jährige Norweger hatte sich am 13. Januar in Wengen bei einem Sturz an Schulter und Oberschenkel schwerverletzt und gab kürzlich bekannt, dass es unsicher sei, ob er jemals wieder professionell Skifahren könne.

Und auch Shiffrin fiel nach einem Sturz im Saisonendspurt länger aus und verpasste nach 2017, 18, 19, 22, und 23 ihre sechste große Kristallkugel. Die kleine Kristallkugel im Slalom sicherte sie sich trotzdem und präsentierte nun ein weiteres Schmuckstück stolz auf Instagram: Ihren Ring zur Feier der Verlobung mit Kilde. Glücklich lachend blicken die beiden, die seit 2021 als "Ski-Traumpaar" bekannt sind, in die Kamera. An der Hand von Shiffrin ein Diamantenring, in den Kommentaren allerlei prominente Gratulanten aus der Welt des Skisports.

Gratulanten: "Boom" und Abwerbungsgedanken

"Boom! Glückwunsch!", schrieb Axel Lund Svindal. Bode Miller blieb mit seinem "Glückwunsch ihr beiden" etwas förmlicher und US-Skirennfahrerin Breezy Johnson wollte nach Lucas Braathens Verbandswechsel nach Brasilien dem norwegischen Verband direkten den nächsten schweren Verlust andichten: "Also will Aleksander Aamodt Kilde für die USA antreten?" So weit ist es freilich noch nicht. Schließlich muss Kilde für sein Comeback noch ziemlich hart arbeiten - und die beiden Ausnahme-Skifahrer sich das Ja-Wort auch offiziell geben.