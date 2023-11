Regensburg tritt trotz Tod von Profi Diawusie zum Heimspiel an

Drittligist SSV Jahn Regensburg wird trotz des plötzlichen Todes von Jahn-Profi Agyemang Diawusie am kommenden Sonntag zum Heimspiel gegen den SC Freiburg II antreten. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Fußball-Profi Diawusie stirbt mit nur 25 Jahren

Der Jahn habe sich eng mit Diawusies Familie abgestimmt. Gemeinsam habe man dann den Entschluss gefasst, das Heimspiel am Sonntag im besonderen Andenken an Agyemang Diawusie zu bestreiten, teilte der Verein mit. "Uns als Verein war und ist es sehr wichtig, diese Entscheidung unter Berücksichtigung aller Gefühlslagen und Begleitumstände und in Folge eines sehr intensiven Abwägungsprozesses in Abstimmung mit allen Parteien getroffen zu haben", so Jahn-Geschäftsführer Achim Beierlorzer in einer Mitteilung.

Todesursache vermutlich Herzmuskelentzündung nach Infekt

Diawusie war am Dienstag im Alter von 25 Jahren gestorben. Zur Todesursache bestätigte der Jahn bisherige Berichte, wonach Diawusie an einem plötzlichen Herztod gestorben sei. Ursache sei vermutlich ein viraler Infekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung gewesen. Geschäftsführer Beierlorzer, zeigte sich auch am Donnerstag tief betroffen.

"Wir können unsere Fassungslosigkeit noch immer kaum in Worte fassen und es fällt uns allen unglaublich schwer, diesen Verlust zu verarbeiten", sagte Beierlorzer laut Mitteilung.

DFB plant Gedenkminute und empfiehlt Trauerflor

Die Anteilnahme von Fans und Bundesligavereinen nach dem Tod von Diawusie waren groß. Aus ganz Deutschland kamen Beileidsbekundungen. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist in den Partien des anstehenden 17. Spieltags eine Gedenkminute vor dem Anpfiff geplant. Zudem empfiehlt der DFB den Mannschaften, am Wochenende mit Trauerflor aufzulaufen.