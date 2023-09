Reaktionen zu Geisenberger-Rücktritt: "Wirst fehlen! Legende!"

Auch Bundestrainer Norbert Loch würdigt Geisenberger

Für Berreiter war Geisenberger ein großes Vorbild, Loch und Geisenberger sind seit Jahrzehnten eng befreundet und trainierten in derselben Gruppe. Geisenberger hatte nach den Winterspielen 2022 in Peking, bei denen sie in ihrer Comeback-Saison nach der Geburt ihres Sohnes Leo sowohl im Einsitzer als auch mit der Teamstaffel triumphiert hatte, die Fortsetzung ihrer Laufbahn und die Teilnahme an den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo offen gelassen.

Ihren Rücktritt begründete sie nun vor allem mit ihrer Familie. "Ich möchte nicht nur aufhören, wenn es am schönsten ist, vor allem möchte ich bleiben, WO es am schönsten ist. Zuhause bei meiner Familie!", schrieb Geisenberger, die im Januar diesen Jahres mit Tochter Lina ihr zweites Kind zur Welt gebracht und deshalb die vergangene Saison ausgesetzt hatte.

Auch Chefcoach Norbert Loch, der den Weg der 35 Jahre alten sechsmaligen Olympiasiegerin begleitete, lobte die "größte und erfolgreichste Rennrodlerin aller Zeiten" in höchsten Tönen: "Sie ist und war wie ein Kind von mir. Genauso verlief unsere gemeinsame Zeit. Manchmal Fluch, aber fast immer Segen", meinte Loch in einer Verbandsmitteilung des Bob- und Schlittenverbandes (BSD) am Montag.

Weltverbands-Präsident Fogelis: "Eine Inspiration für junge Sportlerinnen und Sportler"

Der Weltverband FIL blickte mit "tiefer Dankbarkeit und Respekt" auf die "beeindruckende Karriere dieser außergewöhnlichen Athletin zurück. Natalie Geisenberger hat den internationalen Rodelsport über Jahre hinweg auf höchstem Niveau geprägt und die Sportwelt mit ihren unglaublichen Leistungen begeistert", sagte FIL-Präsident Einars Fogelis.

"Sie ist eine wahre Vorbildathletin und eine Inspiration für junge Sportlerinnen und Sportler weltweit. Ihr Einsatz für Fair Play, Teamgeist und die Liebe zum Sport hat sie zu einer wahren Botschafterin des Rennrodelns gemacht." Ein Satz, den Anna Berreiter, die in Peking hinter Geisenberger Silber gewann, wohl ohne Frage unterschreiben würde.