Packendes Spiel zwischen Absteiger Jahn und Aufsteiger Haching

Absteiger gegen Aufsteiger, Oberpfalz gegen Oberbayern - das Auftaktspiel Jahn Regensburg gegen die SpVgg Unterhaching war vom Papier eigentlich eine klare Sache. Aber der Aufsteiger präsentierte sich mutig und erkämpfte in Regensburg ein 1:1.

Jahn führt, Haching gleicht aus

Als Folge des Abstiegs gab es beim Jahn einen großen Umbruch, bei dem bisher insgesamt 20 neue Spieler verpflichtet wurden (23 Abgänge). Von der Mannschaft der letzten Spielzeit schafften es lediglich Konrad Faber, Benedikt Saller und Christian Viet in die Anfangsformation. Letzterer brachte Regensburg in der 20. Minute nach Flanke von Saller in Führung.

Der Gastgeber war deutlich besser im Spiel, die Führung verdient. Vier Minuten später fiel völlig überraschend der Ausgleich. Aaron Keller, nach einem mustergültigen langen Pass von Keeper René Vollath, traf zum 1:1. Nach den ersten 20 Minuten hatte niemand mit dem schnellen Ausgleich gerechnet, da der Jahn die spielbestimmende Mannschaft war.

Gäste spielen mutig auf - Regensburg im Glück

Ein völlig anderes Bild herrschte zu Beginn der zweiten Hälfte. Der Aufsteiger kontrollierte das Spiel und hatte in der 50. Minute die Chance zur Führung, doch der Volleyschuss von Mathias Fetsch landete an der Latte. Kurz darauf rettete Torwart Felix Gebhardt die Hausherren vor einem Rückstand. Den Oberpfälzern gelang es nur sporadisch, sich aus der Umklammerung der Hachinger zu entziehen.

Regensburgs Trainer Joe Enochs reagierte und brachte in der 67. Minute den erst 19-Jährigen Stürmer Noah Ganaus. Und mit dem neuen Mann wurde das Spiel des Jahn gefährlicher. Doch die Chancen konnte Regenburg nicht ins Tor bringen. Gemessen am Spielverlauf geht das Unentschieden in Ordnung.