Olympiahalle München - wie einst '72 die Heimstätte der Turner

Handballer wird man in diesem Sommer vergeblich suchen. Bei dem European Championships 2022 sind sie nämlich nicht Teil des Programms und so bleibt ihnen eine Rückkehr in die Olympiahalle München also verwehrt.

Doch sie waren bei Olympia 1972 nicht die Einzigen, die dort um Medaillen rangen. Auch die Kunstturn-Elite war damals in der von von Architektengemeinschaft Behnisch & Partner und Frei Otto entworfenen Arena am Start.

Lokalhelden Marcel Nguyen und Lukas Dauser

Die Turner kämpfen nun 2022 um je 14 Mal Gold, Silber und Bronze, etwa 300 Athletinnen und Athleten werden an den Start gehen. Aus deutscher Sicher einer der heißesten Medaillenkandidaten: Lukas Dauser aus Glonn, der Olympia-Silbermedaillengewinner am Barren. Der 29-Jährige zählt an seinem Paradegerät wieder zum Favoritenkreis.