Olympia-Ticker: Corona - Olympia für Gold-Sprinter Lyles beendet

08.32 Uhr: Basketball - Obst und Co treffen auf Jokic

Nach der knappen Niederlage im Habfinale gegen Frankreich wartet für die deutschen Basketballer die nächste komplizierte Aufgabe. Im Spiel um Bronze trifft das DBB-Team auf Serbien mit Superstar Nikola Jokic, der in der vergangen Saison zum wichtigsten Spieler (MVP) der NBA gewählt wurde. Serbien hatte das "Dream Team" der USA im zweiten Halbfinale an den Rand einer Niederlage gebracht, doch LeBron James und vor allen Dingen Steph Curry (36 Punkte) sorgten für das Comeback. Das Spiel um Bronze findet am Samstag um 11 Uhr, um 21.30 Uhr treffen die USA dann auf Frakreich.