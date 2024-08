Olympia-Ticker: Gold für Triathlon Mixed-Staffel

9.30 Uhr: Deutsche Triathlon Mixed-Staffel gewinnt Olympia Gold

Ein starker Spurt von Schlussläuferin Laura Lindemann bescherte der deutschen Auswahl den Olympiasieg. Sie setzte sich auf der Zielgeraden eines packenden Dreikampfs mit Großbritannien und den USA durch. Nach ihrem goldenen Schlussspurt fiel Lindemann erschöpft zu Boden und wurde von ihren Mitstreitern gefeiert.

Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Laura Lindemann und Lasse Lühr gehörten zum Favoritenkreis, da sie bereits vor drei Wochen in Hamburg erneut den WM-Titel holten. Es ist erst die dritte Olympia-Medaille für die Deutsche Triathlon Union bei Sommerspielen. 2008 in Peking hatte Jan Frodeno Gold geholt, acht Jahre zuvor in Sydney gewann Stephan Vuckovic Silber. In den Einzelwettbewerben von Paris waren die deutschen Triathleten noch ohne Podestplatz geblieben.