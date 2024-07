Olympia-Sportstätten: Eiffelturm, Seine, Versailles, Tahiti

Paris – ein Sehnsuchtsort für Touristen und in diesem Jahr auch für Spitzensportler aus aller Welt. Nach 1900 und 1924 sind die Olympischen Spiele zum insgesamt dritten Mal zu Gast in der französischen Hauptstadt. Und die wartet mit einigen ungewöhnlichen Sportstätten auf.

Zahlreiche Sportarten werden im Zentrum von Paris in unmittelbarer Umgebung einiger der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ausgetragen. Eine Sportart ist hingegen maximal von der französischen Hauptstadt entfernt. Ein Überblick.

Zum Artikel: Alles Wissenswerte rund um die Olympischen Spiele in Paris

Bei den Olympischen Spielen in Paris wird das "Stade de France" zum Olympiastadion. Doch im Gegensatz zu früheren Sommerspielen konzentrieren sich die meisten Sportstätten nicht auf ein zusammenhängendes Gelände, sondern sind auf die ganze Stadt und den Großraum der französischen Metropole verteilt.

Beachvolleyball unterm Eiffelturm – BMX wo der Kopf von Ludwig XVI. rollte

Den prominentesten Spielort hat das Beachvolleyball bekommen. Hier wird direkt vor dem Eiffelturm gebaggert und gepritscht. Nicht weit davon entfernt finden die Wettbewerbe im BMX Freestyle, im 3x3 Basketball und auf dem Skateboard auf dem berühmten Place de la Concorde statt.

Der größte Platz der Stadt bildet zusammen mit dem Triumphbogen, der Avenue des Champs-Élysées, den Tuileries-Gärten und dem Louvre die berühmteste Achse der Stadt. Hier wurden während der Französischen Revolution unter anderem König Ludwig XVI. und seine Frau Marie-Antoinette hingerichtet.

Freiwasserschwimmen und Triathlon in der Seine

Am 30. und 31. Juli sowie am 8. und 9. August wird auch die Seine zur Sportstätte. In dem viel besungenen Fluss starten die Triathleten ihren Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen. Später tragen die Freiwasserschwimmer hier ihr Marathonschwimmen aus.

Rund 1,4 Milliarden Euro investierte der französische Staat, um die Seine für die Olympischen Spiele zu säubern. Dafür mussten zahlreiche Haushalte an die Kanalisation angeschlossen werden, die ihr Abwasser zuvor direkt in die Seine und ihre Nebenflüsse geleitet hatten. Zudem wurde in Paris ein riesiges Überlaufbecken gebaut, damit bei starkem Regen die Kanalisation nicht mehr wie bislang in die Seine flutete.

Wegen des regenreichen Frühsommers blieben die Wasserproben bis vor kurzem noch über den Schwellenwerten, etwa bei den Fäkalien-Bakterien E.Coli. Erst wenige Tage vor der Eröffnung waren die Proben schließlich unbedenklich. Die französische Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra sowie die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo fühlten sich bemüßigt, in den Fluss zu steigen, um zu demonstrieren, dass das Wasser wirklich sauber sei.

Reiter und Fünfkämpfer standesgemäß vor Schloss Versailles

Eine weitere berühmte historische Kulisse bekommt der Reitsport. Hier finden die Wettbewerbe in den Gärten von Schloss Versailles statt, wo einst der Sonnenkönig Ludwig XIV. residierte und das als Vorlage für zahlreiche weitere Prachtschlösser Europas diente.

Im Schlosspark entsteht ein Viereck sowohl für die Dressur als auch für die Springreitwettbewerbe. Auch das Vielseitigkeitsreiten wird hier ausgetragen. Zudem werden die Cross-Country-Wettkämpfe der Mountainbiker in Versailles stattfinden – entlang des Canal Grande.

Zwölf Stunden Zeitunterschied: Surfen in Tahiti

15.700 Kilometer Luftlinie von Paris entfernt werden die Surfer im Südpazifik ihre Besten ermitteln – genauer gesagt vor Teahupo'o, einem kleinen Dorf in Tahiti im französischen Überseegebiet Französisch-Polynesien. Teahupo'o gilt als Surfer-Mekka mit bis zu sieben Meter hohen Wellen. Die World Tour macht hier regelmäßig Station.

Es dürfte die größte Entfernung sein, die bei Olympischen Spielen je zwischen dem Austragungsort und einer Wettkampfstätte lag. Hinzu kommt eine weitere Herausforderung: Tahiti ist Paris um exakt zwölf Stunden voraus.

Alle Wettkampforte im Überblick

Paris

Bercy Arena: Basketball, Turnen (Geräteturnen, Trampolin)

Champ de Mars Arena: Judo, Ringen

Eiffelturm-Stadion: Beachvolleyball

Grand Palais: Fechten, Taekwando

Hôtel de Ville (Rathaus): Leichtathletik (Marathon)

Invalides: Bogenschießen, Leichtathletik (Marathon), Rad (Straße)

La Concorde: Radsport (BMX Freestyle), Basketball (Halle, 3x3), Breakdance, Skateboard

Parc de Princes: Fußball

Pont Alexandre III: Schwimmen (Freiwasser), Triathlon, Rad (Straße)

Porte de La Chapelle Arena: Badminton, Rhythmische Gymnastik

Roland Garros: Tennis, Boxen

South Paris Arena: Volleyball, Tischtennis, Gewichtheben, Handball

Trocadéro: Rad (Straße), Triathlon, Leichtathletik (Marathon, Gehen)

Umland

Aquatics Centre St. Denis: Schwimmen (Synchronschwimmen, Wasserspringen, Wasserball)

Château de Versailles: Reiten, Moderner Fünfkampf

Elancourt Hill: Rad (Mountainbike)

Ives-du-Manoir Stadion: Hockey

Le Bourget Sport Climbing Venue: Sportklettern

North Paris Arena: Boxen, Moderner Fünfkampf (Fechten)

Paris La Défense Arena: Schwimmen (Becken, Wasserball)

Saint-Quentin-en-Yvelines BMX Stadion: Rad (BMX)

Saint-Quentin-en-Yvelines National Golf: Golf

Saint-Quentin-en-Yvelines Velodrome: Rad (Bahn)

Stade de France St. Denis: Leichtathletik, 7er-Rugby

Vaires-sur-Marne Wassersport-Stadion: Rudern, Kanu (Sprint), Kanu (Slalom)

Restliches Frankreich

Stadion Bordeaux: Fußball

Geoffroy-Guichard-Stadion Saint-Étienne: Fußball

La-Beaujoire-Stadion Nantes: Fußball

Stadion Lyon: Fußball

Marseille Marina: Segeln

Stadion Marseille: Fußball

Stadion Nizza: Fußball

Pierre-Mauroy-Stadion Lille: Handball, Basketball

CNTS Schießanlage Châteauroux: Schießen

Übersee