Olympia-Ticker: Münchner Hochspringer Potye scheitert in Quali

11.15 Uhr: Aus für Hochspringer Potye in der Qualifikation

Enttäuschung pur bei Hochspringer Tobias Potye: Der Vize-Europameister von 2022 und WM-Fünfte von 2023 scheiterte dreimal an der Anfangshöhe von 2,15 Metern. Im Vorfeld der Olympischen Spiele hatte Potye immer wieder gesundheitliche Probleme, dennoch kam das Aus überraschend.

Der Münchner hatte sich in diesem Jahr am Knie operieren lassen, bereits im Juli in Heilbronn sprang er aber 2,29 Meter. Zuletzt hatte dem 29-Jährigen dann eine Verstauchung am Sprungfuß Probleme bereitet.