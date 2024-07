Alles Wissenswerte rund um die Olympischen Spiele in Paris

Beachvolleyball vor dem Eiffelturm, Reiten vor dem geschichtsträchtigen Schloss Versailles, Surfen auf Tahiti - die Olympischen Spiele Paris 2024 versprechen sportliche Dramatik vor imposanter Kulisse. Bevor die rund 10.500 Athleten aus aller Welt um die Medaillen kämpfen, können Sie hier alles erfahren, was sie rund um die Sommerspiele wissen müssen.

Wann finden die Olympischen Spiele in Paris statt?

Die Olympischen Spiele Paris 2024 werden am Freitag, 26. Juli 2024, offiziell eröffnet. Ihren Abschluss finden die Spiele nach 17 Tagen am Sonntag, 11. August 2024. Frankreich plant bei Olympia eine bislang einmalige Eröffnungszeremonie. Anders als bei bisherigen Sommerspielen wird die Feier nicht in einem Stadion, sondern entlang und auf der Seine stattfinden. Hunderttausende Menschen am Ufer sollen den etwa 10.500 Athleten, die auf Booten über den Fluss fahren, zujubeln. Die Feier findet am 26. Juli, ab 19.30 Uhr statt.

Die ersten Wettkämpfe gehen aber bereits zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung über die Bühne. Die Sportarten Fußball und Rugby starten ab dem 24. Juli in ihre Wettbewerbe, Handball und Bogenschießen folgen am Tag darauf.

Wie viele Athleten sind bei den Olympischen Sommerspielen dabei?

Insgesamt werden zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris ca. 10.500 Athleten aus der ganzen Welt erwartet. 470 sind es allein aus Deutschland.

Wer sind die größten Medaillenhoffnungen aus deutscher Sicht?

Weltmeisterin Malaika Mihambo gehört zu den großen Goldhoffnungen - mit 7,22 Metern sicherte sich die 30-Jährige erst vor wenigen Wochen den Europameistertitel. Auch Schwimmer Florian Wellbrock, in Tokio mit Gold und Bronze dekoriert, hofft auf Edelmetall. In den Mannschaftssportarten zählen sich die Frauen-Fußballnationalmannschaft und die Basketball-Weltmeister zu den Medaillenkandidaten.

Die Kanutin Ricarda Funk und Dressurreiterin Jessica Bredow-Werndl, Olympiasiegerinnen von Tokio, gehören aus bayerischer Sicht zu den heißen Kandidaten auf Gold, Silber oder Bronze. Aber auch der Ruderer Oliver Zeidler oder Turner Lukas Dauser könnten für eine Medaille sorgen.

Welche Sportarten sind in Paris dabei?

Insgesamt kämpfen die Athleten in Paris in 32 Sportarten um Medaillen, 329 Wettkämpfe stehen dabei auf dem Programm.

B: Badminton, Basketball, 3x3 Basketball, Beachvolleyball, Bogenschießen, Boxen, Breaking

F: Fechten, Fußball

G: Gerätturnen, Gewichtheben, Golf

H: Handball, Hockey

J: Judo

K: Kanu-Rennsport, Kanu-Slalom

L: Leichtathletik

F: Freiwasserschwimmen, Moderner Fünfkampf

R: Radsport – BMX Freestyle, Radsport – BMX Race, Radsport – Mountainbike, Radsport – Straße, Radsport – Bahnrad, Reiten, Rhythmische Sportgymnastik, Ringen, Rudern, 7er-Rugby

S: Schießen, Schwimmen, Segeln, Skateboard, Sportklettern, Surfen, Synchronschwimmen

T: Taekwondo, Tennis, Tischtennis, Trampolinturnen, Triathlon

V: Volleyball

W: Wasserball, Wasserspringen

Welche Sportarten und Disziplinen sind neu dazugekommen?

Das IOC hat nur die Sportart Breaking komplett neu in die Liste der olympischen Sportarten aufgenommen. Beim Breakdance werden insgesamt zwei Wettbewerbe ausgetragen, einer für Frauen, einer für Männer. 16 Breakdancer und 16 Breakdancerinnen treten dabei in Solo-Battles gegeinander an.

Innerhalb der Sportarten kommen jedoch neue Disziplinen hinzu. Drei neue Disziplinen sind es beim Segeln: Kitesurf, 470 und Rennen vor der Küste. Beim Kanu kommt der extrem Slalom hinzu, das Frauenboxen wird um eine weitere Gewichtsklasse erweitert, beim Schießen findet dieses Mal auch der Wettbewerb Skeet-Mixed-Team statt. Eine Neuerung gibt es auch in der Leichtathletik. Das 50-km-Gehen der Männer wurde gestrichen, dafür gibt es in Paris erstmals Mixed-Staffeln aus je einem Geher und einer Geherin, die die Marathon-Distanz abwechselnd in vier Teilstrecken absolvieren

Im Sportklettern gehört das Speedklettern nicht mehr zur Kombination, sondern wird als separater Wettkampf durchgeführt. Die Kombination besteht nur noch aus Bouldern und Leed.

Gibt es noch Tickets?

Tickets für die Olympischen Spiele Paris 2024 werden ausschließlich über die offizielle Webseite des Veranstalters angeboten. Die ersten beiden Verkaufsphasen fanden im März und Mai 2023 statt, seit dem 5. Juli verkauft der Veranstalter jeden Donnerstag ab 10 Uhr neue Ticktes - schnell sein lohnt sich!

Wo kann ich die Olympischen Spiele Paris am besten verfolgen?

ARD, ZDF, Eurosport und discovery+ übertragen die Wettkämpfe linear und im Livestream.

Wo werden die Wettkämpfe ausgetragen?

In insgesamt 35 Sportstätten geht es um Gold, Silber und Bronze. Viele der Wettkämpfe finden in Paris selbst statt. Die französische Hauptstadt und ihre Sehenswürdigkeiten werden eine große Sportkulisse sein: Das Eiffel Tower Stadium verwandelt einen Vorplatz des Eiffelturms zur Beach-Volley-Ball-Arena.

Im Stade de France kämpfen die Leichtathleten und Rugby-Profis um Medaillen. Doch auch außerhalb der Stadtgrenzen werden Olympische Wettkämpfe ausgetragen. Die Reiter etwa haben auf besonders historischem Boden ihren Einsatz: direkt vor dem Schloss Versailles. Auch in der Südsee findet ein Wettkampf statt. Die Surfer suchen vor Tahiti, der größten Insel Französisch-Polynesiens, ihre Olympiasieger.

Das olympische Fußballturnier wird über ganz Frankreich verteilt stattfinden. Zu den Spielstätten zählen hier außer Paris auch noch Nantes, Lyon, Bordeaux, St-Étienne, Nizza und Marseille. Weitere Wettkampforte sind Lille, wo die Basketball-Vorrundenspiele und die Handball-Finals stattfinden.

Wie heißt das Maskottchen für Paris?

"Dackel Waldi" war bei Sommerspielen 1972 in München das erste Maskottchen bei Olympia. Paris hat die "Die Phryges". Der Name des Maskottchens ist eine Anlehnung an die traditionellen kleinen phrygischen Mützen, denen die Maskottchen nachempfunden sind. Sie sind rot und symbolisieren Freiheit und Revolution.