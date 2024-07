Olympia-Ticker: Schützen Reitz und Walter verpassen Medaillen

8.45 Uhr: Surferin Kemp braucht zweite Chance

Surferin Camilla Kemp hat wie zuvor Tim Elter den direkten Sprung ins Achtelfinale der Wettbewerbe der Olympischen Spiele verpasst. In den beeindruckenden Wellen von Teahupoo vor Tahiti belegte die 28-Jährige in ihrem Heat in der Nacht zu Sonntag Rang drei. Kemp muss nun wie Elter, mit dem sie die deutschen Farben bei den Wellenreitern vertritt, in ihrem zweiten Heat erfolgreich sein, um weiter die Chance auf eine überraschende Medaille zu haben. Kemp trifft am Sonntagabend (19.36 Uhr/Livestreams der ARD) auf die Südafrikanerin Sarah Baum und kämpft um den Achtelfinaleinzug. In der Nacht zum Montag folgt dann der zweite Auftritt von Elter gegen Connor O'Leary (Japan). "Wenn die gute Welle kommt, werde ich performen", sagte Elter selbstbewusst in der ARD.