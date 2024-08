Olympia-Ticker: Lückenkemper will's in der Staffel wissen

8.44 Uhr: Das wird am Sonntag wichtig

Der neunte Tag mit Medaillenentscheidungen steht bei Olympia 2024 in Paris an. Dressurreiten Jessica-Bredow-Werndl will nach Gold mit dem Team auch im Einzel eine Medaille. Am Abend hofft der Kulmbacher Hammerwerfer Merlin Hummel auf Gold, Silber oder Bronze.

