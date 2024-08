Olympia 2024: Das wird am Freitag wichtig

Am drittletzten Tag der Olympischen Spiele in Paris wird es noch einmal spannend. In 35 Entscheidungen werden am Freitag Medaillen vergeben. Dabei wird auch das Team Deutschland das ein oder andere Wort mitreden.

Für die deutschen Fußballerinnen platzte der Gold-Traum zwar in der Verlängerung gegen die USA. Jetzt gilt es die Weltmeisterinnen aus Spanien zu bezwingen, um Bronze zu holen. Anpfiff für Lea Schüller (FC Bayern München), Giulia Gwinn (FC Bayern München) und Co. ist um 15.00 Uhr, gespielt wird in Lyon.

Hoffnungen auf Medaille bei 4x100-Meter-Staffel

Die deutschen Handballer hingegen sind einer Goldmedaille zum Greifen nah. Nach dem Thriller gegen Frankreich wartet der nächste schwere Gegner. Gegen Spanien gewann man allerdings bereits in der Gruppenphase. Gespielt wird um 16.30 Uhr in Lille. Mit dabei ist auch Christoph Steinert vom HC Erlangen.

In der Leichtathletik sind alle Augen auf die 4x100-Meter-Staffel der Frauen gerichtet. Denn Gina Lückenkemper (Bamberg) und ihre Staffelkolleginnen stehen im Finale. Start ist um 19.30 Uhr. Sophia Junk, Lisa Mayer, Lückenkemper und Schlussläuferin Rebekka Haase rannten in 42,15 Sekunden die viertschnellste Zeit in den Vorläufen - und haben mit der Leistung Hoffnung auf eine Medaille gemacht.