Olympia: Giulia Gwinn schießt DFB-Frauen zu Bronze

Giulia Gwinn vom FC Bayern München und Keeperin Ann-Katrin Berger sind die deutschen Fußballerinnen des Tages. Mit einem souveränen Elfmetertor durch Gwinn (65.) und einer Glanzparade von Berger beim Last-Minute-Elfmeter für Spanien machten sie die Medaillenträume ihrer Mannschaft wahr. Die DFB-Frauen besiegten Spanien 1:0 (0:0).

In der prallen Nachmittagssonne von Lyon bei 32 Grad zeigte das Team von Kapitänin Alexandra Popp noch einmal eine Energieleistung und darf nun zur Medaillenzeremonie am Samstag in Paris.

Bundestrainer Horst Hrubesch, für den es das letzte Spiel in seiner Funktion war, ging mit zwei Änderungen in das Duell um Bronze. Alexandra Popp, die sich von ihrer Erkrankung erholt hat, begann anstelle der angeschlagenen Sydney Lohmann. Sarai Linder kehrte in die Startelf zurück, Lea Schüller blieb zunächst auf der Bank.

Wenige Torchancen in Anfangsphase

Schon in der Anfangsphase ein erster Schreckmoment für die Deutschen: Jule Brand knickte im Zweikampf mit Teresa Abelleira um und blieb liegen. Die Wolfsburgerin musste behandelt werden, konnte dann aber weiterspielen.

Deutschland zeigte sich von Beginn an mit viel Druck im Mittelfeldpressing, immer wieder spielte die Mannschaft nach vorne. Bühl stand dort in der 19. Minute zur Stelle, schoss aber zu mittig auf die spanische Keeperin Cata Col. Es war die bislang erste richtige Torchance in der Partie.

Spanische Keeperin foulte Gwinn - Elfmeter

Ab der 25. Minute zeigte "La Seleccion" dann, was sie kann und erhöhte das Tempo. Erst kam Athenea del Castillo zum Abschuss, dann Salma Paralluelo - Ann-Katrin Berger hielt beides Mal souverän und knüpfte an ihre grandiosen Olympia-Leistungen an.

Das Tor der Partie durch Giulia Gwinn folgte auf ein Foul an der Münchnerin durch die spanische Keeperin Cata Col. Die Gefoulte selbst trat zum Elfmeter an und traf gewohnt sicher.

Spanien erhöhte dann das Tempo noch einmal und wurde vor dem deutschen Tor gefährlich. Nicht gefährlich genug jedoch, um Ann-Katrin Berger auszutricksen. Berger setzte mit einer Parade in der siebten und letzten Minute der Nachspielzeit ihrer fantastischen Olympialeistung dann die Krone auf. Nach einem Foul von Janina Minge an Alexia Putellas war den Spanierinnen ein Strafstopß zugesprochen worden - doch Berger stand zur Stelle und ließ sich für ihre Parade nach dem Abpfiff feiern.