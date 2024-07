Olympia 2024: Das wird am Donnerstag wichtig

18 Medaillen werden am sechsten Olympiatag vergeben, die bayerischen Athleten dürften am Donnerstag aber mit dem Edelmetall wenig zu tun haben. Vielmehr werden Grundsteine gelegt, um in den darauffolgenden Tagen darauf aufzubauen. So auch bei Oliver Zeidler, bei dem Beachvolleyball-Duo Ehlers/Wickler oder bei den Golfmännern rund um die Bayern Stephan Jäger und Matti Schmid.

Beach-Duo Ehlers/Wickler trifft auf Australier

Das Beachvolleyball-Duo Ehlers/Wickler trifft um 9.00 Uhr auf die Australier Thomas Hodges und Zachery Schubert. Die erste Aufgabe gegen die Franzosen Bassereau/Lyneel haben Clemens Wickler aus Starnberg und sein Beach-Partner Nils Ehlers schon erfolgreich gemeistert. Zum Abschluss der Gruppenphase warten dann die Polen Bryl/Losiak auf die beiden.

Halbfinale im Ruder-Einer mit Oliver Zeidler

Mit Bestzeit konnte Oliver Zeidler am Dienstag beim Viertelfinale noch eine Glanzleistung abrufen - nun steht schon das Halbfinale im Ruder-Einer an. Für den Topfavorit aus München geht es um den Einzug in den Endlauf. Ab 10.00 Uhr wird es für den dreifachen Weltmeister ernst.

Jäger und Schmid im Golfturnier

Der Münchner Stephan Jäger und der Regensburger Matti Schmid vertreten das Team Deutschland beim Golfturnier. Das olympische Turnier startet um 9.00 Uhr. Gespielt wird auf dem Albatros Kurs des Le Golf National. Der Platz ist Austragungsort der Open de France und war Gastgeber des Ryder Cups 2018.

Noah Hegge will es Lilik nachmachen

Elena Lilik hat am Mittwoch im Canadier-Einer vorgelegt, jetzt will der Augsburger Noah Hegge im Kajak-Einer nachlegen. Ab 15.30 Uhr starten die Kajak-Männer ihr Halbfinale, für das sich auch der 25-Jährige qualifiziert hat. Das Finale beginnt um 16.40 Uhr.

Die Highlights der bayerischen Sportler am sechsten Wettkampftag

Beachvolleyball ab 09.00 Uhr: Ehlers/Wickler

Rudern 10.00 Uhr: Ruder-Einer, Halbfinale, Männer mit Oliver Zeidler

Kajak-Einer 15.30 Uhr: Halbfinale, Männer; 16.40 Uhr, Finale, Männer