Olympia-Ticker: Wasserqualität der Seine macht weiter Sorgen

8.30 Uhr: Triathlon: Auch zweites Training in der Seine abgesagt

In Paris ist auch die zweite Trainingseinheit des Triathlon-Schwimmens in der Seine abgesagt worden. Wie das Olympia-Organisationskomitee, der Triathlon-Weltverband und die zuständigen Pariser Behörden am Morgen mitteilten, biete die Wasserqualität "keine ausreichende Garantie", um die Einheit abzuhalten. Am Sonntag war bereits die erste Triathlon-Schwimmtrainingseinheit abgesagt worden.

Die Verunreinigung in der Seine geht auf die reichlichen Niederschläge am Wochenende zurück. Angesichts der Wettervorhersagen äußerten sich die Organisatoren am Montag jedoch erneut "zuversichtlich", dass die Wasserqualität bis zum eigentlichen Wettbewerb am Dienstag und Mittwoch ausreichend gut sein werde.