Olympia-Ticker: Medaillentraum von Schwimmerin Beck geplatzt

09.36 Uhr: Medaillentraum von Leonie Beck geplatzt

Leonie Becks Traum von Gold zerschellt am trüben Wasser der Sein. Die Würzburgerin war als Mitfavorit in das 10-Kilometer-Rennen der Freiwasser-Schwimmerinnen in den Pariser Fluss gestartet. Doch bei starker Strömung konnte sie das scharfe Tempo, dass die Gruppe um die späteren Mediallengewinnerinnen vorgaben, nicht mitgehen. Gold ging an Sharon van Rouwendaal (Niederlande), Silber an Moesha Johnson (Australien). Bronze holte Ginevra Taddeucci (Italien). Beck wurde mit mehr als 2:30 Minuten Neunte.

Bis zum Renntag hatte Beck nicht in der Seine trainiert. Während ihre Nationalteamkollegen am Mittwochmorgen die Wettkampfstätte testeten, wollte Beck kein gesundheitliches Risiko eingehen. Obwohl die Organisatoren nach Wasserproben grünes Licht gaben, trainierte Beck mit dem italienischen Team im Pool. Am Freitag sind Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock und Oliver Klemet ebenfalls über zehn Kilometer gefordert.