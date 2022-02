Artikel mit Video-Inhalten

Olympia: Bayern feiert seine Rodel-Helden

Die Olympiasieger Natalie Geisenberger, Tobias Wendl und Tobias Arlt und die Silbermedaillen-Gewinnerin Anna Berreiter wurden am Samstagabend am Flughafen München von Familie, Freunden und Fans in Empfang genommen und gefeiert.